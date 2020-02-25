РПЦ приступила к установке видеокамер в церквях

16:11

Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) со ссылкой на постановление правительства заявила о начале установки в православных храмах видеокамер.

Отмечается, что камеры будут устанавливаться с учетом «внутренних установлений» РПЦ и их не будет, например, в алтарях и местах для исповеди, сообщает «Интерфакс».

«Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», - заявила она.

Камеры также могут отключаться и по решению настоятеля. Например, во время крещения, отпевания или венчания, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.

Устанавливать видеокамеры будут в объектах вместимостью свыше 500 человек.

При этом комиссия, которую возглавит правящий архиерей или уполномоченное им лицо, сможет принять решение о необходимости видеокамер, если в храме не проводятся регулярные (реже одного раза в неделю) богослужения или какие-либо другие религиозные обряды и туда не приходят паломники.