РПЦ приступила к установке видеокамер в церквях
Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) со ссылкой на постановление правительства заявила о начале установки в православных храмах видеокамер.
Отмечается, что камеры будут устанавливаться с учетом «внутренних установлений» РПЦ и их не будет, например, в алтарях и местах для исповеди, сообщает «Интерфакс».
«Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», - заявила она.
Камеры также могут отключаться и по решению настоятеля. Например, во время крещения, отпевания или венчания, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.
Устанавливать видеокамеры будут в объектах вместимостью свыше 500 человек.
При этом комиссия, которую возглавит правящий архиерей или уполномоченное им лицо, сможет принять решение о необходимости видеокамер, если в храме не проводятся регулярные (реже одного раза в неделю) богослужения или какие-либо другие религиозные обряды и туда не приходят паломники.