В России планируют уничтожать весь изъятый алкоголь

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Госдума до конца года может принять законопроект, который предусматривает уничтожение уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента пишут «Известия».

Документ должен узаконить уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешается уничтожать только контрафактный алкоголь. Теперь меру хотят распространить на всю незаконную спиртосодержащую продукцию.

Правительство 6 февраля одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как следует из электронной базы документов Госдумы, 11 февраля законопроект был зарегистрирован, а на следующий день принят на рассмотрение профильным комитетом законодательного органа. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март этого года.

В феврале президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что доля нелегального алкоголя в России составляет порядка трети. При этом «в худшие моменты» доля такой продукции могла достигать и 55 процентов. По словам Косарева, потребление алкогольных напитков в стране уменьшается, а объем легально продаваемого алкоголя растет.