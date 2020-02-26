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В России планируют уничтожать весь изъятый алкоголь

08:38 26.02.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума до конца года может принять законопроект, который предусматривает уничтожение уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента пишут «Известия».

Документ должен узаконить уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешается уничтожать только контрафактный алкоголь. Теперь меру хотят распространить на всю незаконную спиртосодержащую продукцию.

Правительство 6 февраля одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как следует из электронной базы документов Госдумы, 11 февраля законопроект был зарегистрирован, а на следующий день принят на рассмотрение профильным комитетом законодательного органа. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март этого года.

В феврале президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что доля нелегального алкоголя в России составляет порядка трети. При этом «в худшие моменты» доля такой продукции могла достигать и 55 процентов. По словам Косарева, потребление алкогольных напитков в стране уменьшается, а объем легально продаваемого алкоголя растет.

Темы: Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 15:36
Гость: а как же

разрушить, уничтожить, на свалку, в землю зарыть, сжечь, утопить... А переработать по хозяйски в другой продукт, например антифриз, так ума не хватает. Кому это нужно? Это же рабочие места и развитие экономики с пользой для экологии.
26.02.2020, 14:09
Гость: Ray Bloom

- Разбить?
- Разбить!
- Поллитра?
- Поллитра!
- Да я тебя!!
26.02.2020, 14:03
Гость: Ося

Вещественные доказательство во временное пользование...
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