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В России придумали способы улучшить имидж страны за границей

12:57 26.02.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Для улучшения имиджа России за рубежом, МИДу необходимо создать департамент публичной дипломатии, а стране — повысить вложения в долгосрочные программы. Об этом заявили специалисты Российского совета по международным делам (РСМД) в докладе «10 шагов на пути к в эффективной публичной дипломатии России».

«Грантооператоры должны рассматривать и поддерживать заявки в том числе сроком на два-три года, особенно если проект носит международный характер и предусматривает участие зарубежных партнеров», — цитирует экспертов РБК. По их словам, в 2018 году из президентских грантов на восемь миллиардов рублей на общественную дипломатию направили лишь 2%.

Кроме того, в РСМД обратили внимание на недостаточную системность и координацию работы ведомств и организаций в сфере дипломатии. В этой связи в МИДе необходимо создать отдельный департамент, который внес бы четкость в политику властей. Это подразделение выступало бы координационным центром для ведомств, занимающихся дипломатией.

Повышение активности работы с аудиторией из-за рубежа — еще одно предложение специалистов РСМД. Эксперты отметили, что в России отсутствует собственная программа грантовой поддержки академических обменов и привлечения студентов, исследователей и преподавателей из-за границы. Такой подход в корне не верен, считают в РСМД и предлагают выделять деньги на обучение иностранцев в России и поддержку молодых лидеров за пределами СНГ. Все это поможет справиться с существующими проблемами публичной дипломатии, заключили эксперты.

В январе Россию назвали одной из самых могущественных стран в мире по итогам 2019 года. В этом рейтинге ее обогнали только Соединенные Штаты, а замкнул тройку лидеров Китай.

Темы: Россия, Международная политика, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 23:18
Гость: Нэма дурных!

Америка сама перегнётся, а улучшать имидж России будете вы, европейцы, если жить хотите!
26.02.2020, 23:13
Гость: Честные выборы

Грудинина не хватает, да?
26.02.2020, 20:24
Гость: ДВП

Лучше всего имидж повысят отставка президента и правительства,и честные выборы. Но поскольку это из области фантастики,то и говорить о повышении нечего. Как там у Евдокимова: Мужики говорят у нас два пути выхода из кризиса-реалистический и фантастический. Реалистический -то прилетят инопланетяне и всё наладят,выведут из кризиса. А фантастический-это под вашим руководством.
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