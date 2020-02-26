Историку Соколову предъявили новое обвинение

15:00

Бывшему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову предъявлено новое обвинение - за незаконное хранение оружия.

"Было предъявлено обвинение по этой статье (ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия" - прим. ред.). Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал [следствию] обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству", - приводит ТАСС слова адвоката Соколова Александра Почуева.

Он также отметил, что следствие по делу близится к концу. Оно может оказаться в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года.

Ученый-историк Олег Соколов обвиняется в зверском убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Утром 9 ноября его с переохлаждением достали из реки Мойка в Санкт-Петербурге. При себе у него был рюкзак, а в нем – две женские руки. Остальное нашли в квартире доцента на набережной Мойки, 82. На допросе Соколов не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку.