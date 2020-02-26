Посольство КНР попросило власти Москвы прекратить проверки китайцев

14:05

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте российской столицы.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении «Новой газеты», представители дипмиссии указали столичным властям на имеющуюся у них информацию о том, что работники «Мосгортранса» и столичного метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяли на наличие коронавирусной инфекции только граждан Китая.

Посольство указало на то, что специального мониторинга граждан КНР не существует ни в одной стране мира, включая США и другие западные страны. В обращении говорится о недопустимости дискриминации китайских граждан. Китай понимает необходимость эпидемиологических мер, однако рассчитывает на их «соразмерный и недискриминационный характер». В целях «успокоить общество и не разрывать дружеское отношения Китая и России», китайская сторона попросила не предпринимать чрезмерных мер.

Ранее сообщалось, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности», пишет Znak.com.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что система распознавания лиц, внедренная властями столицы, сейчас используется для того, чтобы граждане, прибывшие в столицу из Китая, соблюдали двухнедельный режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса. Власти также выявляют «граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах». С этой целью сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о применении мер для предотвращения распространения коронавируса в России исключительно к китайцам. «Что касается работы штаба и мер по предотвращению распространения коронавируса в России, то эти меры предпринимаются в отношении всех. Если вы знаете, что даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры по недопущению распространения коронавируса. И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы»,— приводит слова Пескова «Коммерсант».