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ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

18:10 27.02.2020
Google
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет российского подразделения международной компании Google (ООО «Гугл») в Ситибанке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС РФ, по информации в которой, счет компании в АО КБ «Ситибанк» по состоянию на 27 февраля 2020 года был заблокирован.

«Наименование налогоплательщика: ООО "Гугл". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - отмечается в документе.

Отметим, что в отношении ООО «Гугл» 25 сентября и 20 ноября были открыты два исполнительных производства на общую сумму 4100 рублей. Одно требование касается выплаты присужденной судом госпошлины, а второе относится к «взысканиям неимущественного характера не в бюджеты РФ», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Темы: Google, Федеральная налоговая служба РФ
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27.02.2020, 19:13
Гость: Петр

... знать Моська ты сильна, раз лаешь на Слона ..."
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