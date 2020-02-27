ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

18:10

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет российского подразделения международной компании Google (ООО «Гугл») в Ситибанке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС РФ, по информации в которой, счет компании в АО КБ «Ситибанк» по состоянию на 27 февраля 2020 года был заблокирован.

«Наименование налогоплательщика: ООО "Гугл". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - отмечается в документе.

Отметим, что в отношении ООО «Гугл» 25 сентября и 20 ноября были открыты два исполнительных производства на общую сумму 4100 рублей. Одно требование касается выплаты присужденной судом госпошлины, а второе относится к «взысканиям неимущественного характера не в бюджеты РФ», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.