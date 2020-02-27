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Путин наградил сенатора, не внесшего за 5 лет ни одного законопроекта

20:52 27.02.2020
Сулейман Геремеев. Фото с сайта Совета Федерации

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, который за пять лет не предложил ни одного законопроекта.

Согласно опубликованному указу президента, Геремеев получил награду за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

При этом база Госдумы показывает, что сенатор последний раз вносил законопроект на рассмотрение в 2015 году, отмечает Газета.RU.

В 2009 году Сулейман Геремеев вошел в Совет Федерации от исполнительного органа Чеченской Республики.

Темы: Награды и премии в России, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.02.2020, 07:10
Гость: за лояльность

Здесь подход явно политический и законопроекты здесь не при чем.
28.02.2020, 06:43
Гость: В2831

СовФед и ГД закрывать пора.Хватит уже дармоедов и бездельников кормить.
28.02.2020, 06:34
Гость: Виктор.Красноярск.

Поменяй себе ФИО на борькину и будет тебе либероидное ЩАСТЬЕ.
Все комментарии (26)
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