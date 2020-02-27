Путин наградил сенатора, не внесшего за 5 лет ни одного законопроекта

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Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, который за пять лет не предложил ни одного законопроекта.

Согласно опубликованному указу президента, Геремеев получил награду за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

При этом база Госдумы показывает, что сенатор последний раз вносил законопроект на рассмотрение в 2015 году, отмечает Газета.RU.

В 2009 году Сулейман Геремеев вошел в Совет Федерации от исполнительного органа Чеченской Республики.