Татаренков призвал государство обеспечить своим гражданам ощущение защищенности в любой точке мира

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Бессрочный пикет у ливийского посольства в Москве продолжается с 13 февраля

Бизнесмен, основатель агентства 2Be.Consulting, а также автор Telegram-канала «НеСоциальная Сеть» Трофим Татаренков приехал в Москву из Петербурга, чтобы принять участие в бессрочном пикете, проходящем у здания посольства Ливии.

Фото: © Наталья Макеева / Федеральное агентство новостей

Он убежден, что российские граждане должны чувствовать себя в безопасности вне зависимости от точки планеты, где они оказались.

У ливийского диппредставительства в Москве продолжается бессрочный пикет в поддержку незаконно захваченных в Триполи социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Их похитили террористы из группировки RADA, входящие в состав местного «МВД», подконтрольного так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Удерживаемые в заточении с мая 2019 года социологи до сих пор не знают, в чём их обвиняют.

По мнению Татаренкова, россияне абсолютно невиновны. Их необходимо освободить и привезти на родину, и наша страна должна принимать в этом процессе активное участие.

Российская Федерация – могучая и великая страна, ее граждане хотят чувствовать себя в безопасности, когда отправляются в рабочую командировку или просто в путешествие за границу. Похищенные социологи не нарушили ни единого закона, занимаясь исследованиями общественного мнения, однако оказались в такой ситуации, напомнил бизнесмен.

Он призвал российские власти занять более активную позицию по освобождению Шугалея и Суэйфана из триполитанской тюрьмы. Широкий информационный резонанс и простая поддержка обычных россиян поспособствуют их возвращению домой, уверен блогер.

Более того, Татаренков считает, что освободить россиян нам вполне по силам. Государство, да и простые граждане имеют все возможности, чтобы изменить ситуацию. То, что недоступно нам физически, нужно делать в цифровом пространстве. Необходимо донести проблему до каждого соотечественника, чтобы все россияне могли бороться за наших парней.

Петербуржец отметил, что международное сообщество предпочитает закрывать глаза на эту проблему, игнорировать ее. Это связано с тем, что многие террористические режимы, такие как ПНС, негласно поддерживает Запад. В свою очередь такое «правительство» действует в интересах этих государств, пояснил он.

Также Татаренков выразил мнение, что ряд террористических правительств, находящихся у власти в странах Северной Африки и Азии, выгодны западным странам, принося им определённые дивиденды. По большому счёту лишь наша страна в открытую выступает против этих режимов и должна довести это дело до конца.

Напомним, бессрочный пикет у ливийского посольства в Москве продолжается с 13 февраля. Участники этой акции требуют у «правительства» североафриканского государства немедленно освободить Самера Суэйфана и Максима Шугалея из тюрьмы. За время проведения пикета сюда пришли сотни людей – политики, актеры, общественники, правозащитники и просто неравнодушные граждане.

