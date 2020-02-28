Путин и Эрдоган договорились о встрече

15:30

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе проведенного телефонного разговора договорились провести личную встречу.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

«В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее», - сказал Алтун.

В ходе разговора, проведенного по инициативе Эрдогана, президенты обсудили ситуацию в провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.