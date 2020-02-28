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Путин и Эрдоган договорились о встрече

15:30 28.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе проведенного телефонного разговора договорились провести личную встречу.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

«В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее», - сказал Алтун.

В ходе разговора, проведенного по инициативе Эрдогана, президенты обсудили ситуацию в провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.

Темы: Турция, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.02.2020, 22:49
Гость: Хм

Уже поздно.
28.02.2020, 22:15
Гость: blog2038,.

... результат будет тем же, война.
28.02.2020, 22:03
Гость: streamer

Последняя попытка договориться.
Все комментарии (12)
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