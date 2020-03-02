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Машина насмерть сбила бывшего замминистра обороны СССР

13:53 2.03.2020
Владимир Шуралев. Фото с сайта spravedlivo.ru
Владимир Шуралев. Фото с сайта spravedlivo.ru
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Бывшего заместителя министра обороны СССР Владимира Шуралева сбил автомобиль, после ДТП он скончался. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передает РИА Новости.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — сказал Дерябин.

Уточняется, что 3 апреля Шуралеву должно было исполниться 85 лет.

Шуралев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Информации о дате похорон на данный момент нет.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. Он родился в 1935 году в городе Коврове, в 1955-м его призвали в армию, затем он служил в группе советских войск в Германии. Окончил Военную академию бронетанковых войск в 1965-м, впоследствии командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975-м окончил Военную академию Генштаба.

С 1990 по 1991 год Шуралев занимал пост заместителя министра обороны СССР. После ухода с военной службы был ведущим аналитиком управления генеральных инспекторов Минобороны.

Темы: ДТП, Происшествия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2020, 19:19
Гость: Будя врать!

Он верно служил КПСС, и колебался только вместе с линией партии.
02.03.2020, 18:29
Гость: Да уж

Генералы-пораженцы.
02.03.2020, 18:24
Гость: Патриот Золотой Орды

Те, кто служил великому Барысу Ельбасы не предатели, а восстановители исконного порядка.
Все комментарии (10)
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