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Владимир Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

10:42 3.03.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны», - сказал президент.

При этом Владимир Путин заметил, что те, кто «доводит ситуацию до революции, у власти, как правило, не задерживаются».

«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились и страну за собой утащили», — сказал Путин.

Ранее глава государства, комментируя массовые акции протеста в Москве, которые состоялись летом прошлого года из-за отказа допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, заявил, что оппозиционеры должны не только ругать власть, но и предлагать людям позитивную программу. Одной критики, по его словам, мало для эффективного развития страны.

Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.

Темы: Россия, Владимир Путин, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 14:55
Гость: xmyr

Что то в етом есть. Если нет опозиции , как в СССР , ЗНАЧИТ ШТО ТО НЕ ТАК .Но это несистемная , а системная отдохнув от перепитий войны начиная с 1956 годов вже була : Хотим до батькобщины в Израиль , была всегда.
03.03.2020, 13:46
Гость: Штурман

Где блеск ума у гаранта. Раньше в развале СССР был виноват Ленин,а сейчас уже большевики. При развале СССР что делал сотрудник КГБ и истинный коммунист Путин? Видимо был верен присяге и боролся против развала СССР не покладая рук.
Вам не надоело слушать истину о развале СССР из уст тех кто сделал все чтобы развалить страну? Мне да.
Главная организационная вина в развале СССР лежит на переродившийся и разложившийся андроповской КГБ и эту всем известную истину скрывают те кто изменил присяге и до сих пор перекладывают свою вину на Ленина,Сталина,на большевиков и на марсиян.
03.03.2020, 13:24
Гость: stalker

Ага, поэтому власти ее и гнобят.
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