Владимир Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

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Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны», - сказал президент.

При этом Владимир Путин заметил, что те, кто «доводит ситуацию до революции, у власти, как правило, не задерживаются».

«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились и страну за собой утащили», — сказал Путин.

Ранее глава государства, комментируя массовые акции протеста в Москве, которые состоялись летом прошлого года из-за отказа допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, заявил, что оппозиционеры должны не только ругать власть, но и предлагать людям позитивную программу. Одной критики, по его словам, мало для эффективного развития страны.

Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.