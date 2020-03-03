Бывшим сотрудникам ФСБ разрешат выезжать за границу, несмотря на запрет

10:23

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа, позволяющего бывшим сотрудникам спецслужбы выезжать за рубеж.

Как пишет «Коммерсант», экс-сотрудники смогут покинуть Россию по нескольким причинам:

- для посещение родителей и родителей супруга (супруги);

- для оказания помощи близким родственникам, близким родственникам супруга (супруги) в связи с тяжелым состоянием их здоровья либо участие в их похоронах;

- для посещения могил близких родственников;

- для лечения;

- для участия в официальных международных спортивных соревнованиях;

- для исполнения обязанностей в соответствии с замещаемыми должностями по новым местам службы (работы);

- для решения иных вопросов, при которых необходим выезд из России.

Напомним, в настоящее время экс-сотрудники ФСБ не могут покидать страну в течение 5 лет после увольнения со службы. Указанные выше послабления не будут распространяться на людей, считающиеся носителями секретной и особой секретной информации.