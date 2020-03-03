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Бывшим сотрудникам ФСБ разрешат выезжать за границу, несмотря на запрет

10:23 3.03.2020
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа, позволяющего бывшим сотрудникам спецслужбы выезжать за рубеж.

Как пишет «Коммерсант», экс-сотрудники смогут покинуть Россию по нескольким причинам:

- для посещение родителей и родителей супруга (супруги);

- для оказания помощи близким родственникам, близким родственникам супруга (супруги) в связи с тяжелым состоянием их здоровья либо участие в их похоронах;

- для посещения могил близких родственников;

- для лечения;

- для участия в официальных международных спортивных соревнованиях;

- для исполнения обязанностей в соответствии с замещаемыми должностями по новым местам службы (работы);

- для решения иных вопросов, при которых необходим выезд из России.

Напомним, в настоящее время экс-сотрудники ФСБ не могут покидать страну в течение 5 лет после увольнения со службы. Указанные выше послабления не будут распространяться на людей, считающиеся носителями секретной и особой секретной информации.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 12:56
Гость: Моня

- для проверки счетов и недвижимости
03.03.2020, 12:56
Гость: Иван Иваныч

- Так.
-Билеты взяли
-паспорта, деньги взяли
-взяли
-А флешку с секретами
- На столе забыли
- тьфу ты, сдаём билеты
03.03.2020, 11:59
Гость: Как трудножЫть без Бэнтли

О! Преемник готов свалить.
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