Бывшим сотрудникам ФСБ разрешат выезжать за границу, несмотря на запрет
Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа, позволяющего бывшим сотрудникам спецслужбы выезжать за рубеж.
Как пишет «Коммерсант», экс-сотрудники смогут покинуть Россию по нескольким причинам:
- для посещение родителей и родителей супруга (супруги);
- для оказания помощи близким родственникам, близким родственникам супруга (супруги) в связи с тяжелым состоянием их здоровья либо участие в их похоронах;
- для посещения могил близких родственников;
- для лечения;
- для участия в официальных международных спортивных соревнованиях;
- для исполнения обязанностей в соответствии с замещаемыми должностями по новым местам службы (работы);
- для решения иных вопросов, при которых необходим выезд из России.
Напомним, в настоящее время экс-сотрудники ФСБ не могут покидать страну в течение 5 лет после увольнения со службы. Указанные выше послабления не будут распространяться на людей, считающиеся носителями секретной и особой секретной информации.