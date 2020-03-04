Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки в Конституцию, которая вводит понятие "государствообразующий народ". Это понятие содержится в положении о государственном языке России, которым является русский "как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов."

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации", - приводит его слова "Интерфакс".

Муфтий не спорит, что русские как самый многочисленный народ в России является титульной нацией.

"Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы - россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", - заявил он.

Одновременно Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества.