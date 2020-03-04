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Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

09:09 4.03.2020
Фото Hanafi-maturidi с сайта ru.wikipedia.org
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки в Конституцию, которая вводит понятие "государствообразующий народ". Это понятие содержится в положении о государственном языке России, которым является русский "как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов."

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации", - приводит его слова "Интерфакс".

Муфтий не спорит, что русские как самый многочисленный народ в России является титульной нацией.

"Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы - россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", - заявил он.

Одновременно Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 12:55
Гость: 5

Где текст предлагаемой редакции конституции?
Кстати, такой текст должен иметь выделение мест расходящихся с предыдущим вариантом конституции.
Будет ли при голосовании возможность голосовать по каждому изменяемому пункту или голосование будет за все поправки пакетом? Если пакетом, то включение поправки с упоминанием бога - это повод для голосования против проекта конституции. Ни к чему кроме дальнейшего раскола данная поправка не приведет.
И еще один момент, если есть законодательные меры по защите национальных меньшинств, то будьте добры определить меры по защите национального большинства, или исключить и то и другое, заменив на меры защиты каждого человека без учета национальности.
04.03.2020, 12:55
Гость: Русский историк.

Муфтия надобно отправить к Ивану Грозному, он может проконсультироваться у него, как лицо высшего духовного звания, имеющее доступ к потустороннему миру. Иван Четвёртый ( Грозный ) ему расскажет, если муфтий не в курсе, кто Казань брал, Астрахань брал, Кучума бил и Сибирь брал! Но и без этого его можно просветить - русские люди брали, образовывали и фомировали российское государство, поэтому они государство образующая национальность, а потом уже союз равноправных народов и вклад в развитие созданного государства! Ты посмотри, угрожать посмел ( хорош пострел - потомок Чингис-хана, везде поспел представитель коренного народа, прикочевавшего из Монголии!!! Может он желает утверждать, что татары являются хозяевами России, так у них есть своя национальная территория, а у русского народа, создававшего государство, её фактически нет, негде в случае чего приткнуться, нет своего правительства, как у татар и у прочих автономных российских народов, нет столицы! Есть род у русского народа, а родной земли нет!? Значит вся остальная территория кроме автономных образований и есть Святая Русь с древней столицей Москвой! А теперь даёшь русские парламент, президент и правительство!!! Вы так господин муфтий хотите возжелать? Не советуем!
04.03.2020, 12:51
Гость: Русский

...ну вот и раздались в сегодняшней России первые отголоски большевистского гос.переворота 17 года и создание ими СССРа в 22 году. Ленин мстил Царской России за смерть брата, которого на ЗАКОННЫХ основаниях, повесили. Но разве Законы и Целостность Империи были основанием остановиться большевикам в своей преступной деятельности?! Конечно, НЕТ. Тем более с помощью разбоя и грабежа ленинская партия боевиков ОБЕСПЕЧИВАЛА их безбедное существование за рубежом.
Теперь, что касается выступления Муфтия. Вопрос, сколько всего татар в России? Думаю максимум 5%. Конечно, это НИКАК не скажется на ОБЩИХ результатах голосования 22 апреля с.г.
НО... с Муфтием надо Центральной Власти плотно работать и ОБЪЯСНИТЬ: речь идет о РАВНОПРАВИИ Русской гос.образующей Нации с другими нациями и народностями. Лично уважительно отношусь к самой многочисленной группе Россиян- к татарам. Тем более русские и татары всегда стояли спина к спине при отражении набегов внешних супостатов. Мы вместе создавали Российскую Империю. И такие речи Муфтия - НЕДОПУСТИМЫ. Он тут ошибся...
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