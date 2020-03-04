Сухой лед: Роскомнадзор, запрети этих пугал - достали!

Блогеры – это особая каста, у представителей которой ровным счетом нет ничего святого. ВИДЕО

Екатерина Диденко отрабатывает свой гонорар у Дмитрия Борисова. Стоп-кадр с YouTube

В «золотой век» русской поэзии их бы презрительно нарекли «Попрыгуньей-стрекозой» из басни Крылова. В эпоху Застоя их бы, по меткому выражению Владимира Высоцкого, ассоциировали с «беззубыми старухами», разносящими «слухи по углам». Во времена Юрия Андропова их бы строго, но справедливо карали бы за тунеядство. Речь, конечно же, идет о блогерах.

Раньше журналистика считалась уважаемой и неплохо оплачиваемой профессией. Теперь же хлеб у журналистов отобрали блогеры, которые в погонях за дутыми сенсациями не останавливаются ни перед чем. Вот вам прецедент, который произошел буквально в минувшие выходные.

Не последний человек в россйиской журналистике – главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов – попытался сделать замечание соседям, которые нарушали режим тишины после 23-х. В ответ постоянно шумящий блогер-гей распылил ему в глаза газовый баллончик. Завязалась потасовка из-за того, что нашкодившие прожигатели жизни попытались сбежать с места происшествия после вызова Хасавовым полиции. Теперь Петров требует наказать «обидчика», мотивируя тем, что тот, якобы, «наехал» на него на почве гомофобии.

Расклад сил в этой ситуации явно неравен. Потому что беспринципные блогеры действуют такими методами, которые не предусматривают наличие элементарной порядочности. Именно поэтому на их безграмотную писанину и кривобокие «видосики» слетаются, как мухи на нечистоты, сотни тысяч таких же потерявших стыд и совесть подписчиков.

У блогеров действительно нет ничего святого. Пиар на крови для них – обычное дело. Даже если это кровь самого близкого человека – мамы, детей, мужа… А какие могут быть, простите, тормоза, если в глазах нет ничего – кроме сотен тысяч лайков, а за душой – миллионных гонораров, полученных за телеэфир?

Как лакмусовая бумажка, выявила все эти уродства ситуация, произошедшая на днях с блогером Екатериной Диденко. История и впрямь дикая. Блогерша решила отпраздновать день рождения… в бане. Ее муж Валентин прихватил с собой сухого льда, чтобы высыпать в бассейн. Для чего – непонятно. Но есть подозрения, что исключительно ради красивой картинки. Ведь у блогеров, как известно, вся жизнь напоказ…

В итоге гости, окунувшись в дымящуюся воду, получили сильнейшие отравления. Сама Екатерина Диденко тоже оказалась в больнице, но несмотря на это, принялась по привычке вести из палаты «прямые включения» в своем блоге.

Еще ничего не зная о судьбе мужа, она, давя на жалость, поведала подписчикам, что ничего не знает о судьбе суженого.

Когда Валентин скончался, Диденко продолжила свои репортажи. Размазывая слезы, она сетовала, что не знает, как совладать с ситуацией, как сообщить двоим детям о смерти папы и как пройти реабилитацию у психолога.

Последнее особенно умиляло. Ведь искренне убитый горем человек норовит поскорее спрятаться от внешнего мира, а, судя по пугающей частоте выхода в эфир, нервы у дамочки воистину железные!

Свои дивиденды Диденко получила сполна. «Представьте себе, после того, как муж у Диденко попал в реанимацию и она продолжала постить сторис, подписчиков у нее увеличилось чуть ли не на 50% , а точнее, добавилось около 400 000 человек, - пишет пользователь Andreas. – И вот при еще лежащем в морге муже за жену начинают бороться два телеканала. Малахов с канала «Россия» очень хотел заполучить девушку к себе на передачу, но, как говорят, «Первый канал» предложил Диденко 1,5 миллиона рублей и в результате она пришла на передачу «Пусть говорят»».

Спустя несколько дней после драмы в бане и ловли хайпа, по горячим следам, замечательный поэт Вадим Степанцов на своем творчском вечере посетовал, что забыл запостить в Фейсбук по этому поводу своё написанное ранее стихотворение «Письмо поэта В. Степанцова Роскомнадзору о том, чем действительно стоит заняться в сети». Делаем это за него – с некоторыми сокращениями:

Вот и выходит в тираж поколение первых любительниц селфи,

Новые куры на смену им в сеть прибегают толпой:

Ножку одну на носочек, другую согнув в треугольник,

Курицы смотрят на вас, как бы смущаясь слегка.

Много теперь по сетям молодого куриного мяса,

Только и старые квочки позиций сдавать не хотят,

Лыбятся в камеру крашеных губ силиконом,

И татуажем забили себе на мослах целлюлит.

Девы-подростки вовсю стримят прямые эфиры,

Глазками хлопают, носики морщат смешно…

<…>

Было же время, эпоха!

Верните мои восемнадцать.

Роскомнадзор, запрети этих пугал – достали ваще!

