Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос", — сказал Крашенинников РИА Новости.

Он отметил, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных для чиновников декларациях. Крашенинников добавил, что не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от нее.

"Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться. Мы сейчас это отсекли, это было неправильно, и последствия могли быть еще потом", — считает парламентарий.

В ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ представители КПРФ и "Справедливой России" предлагали ввести запрет на недвижимость за рубежом, однако комитет предложение отклонил.