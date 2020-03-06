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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

21:27 6.03.2020
Павел Крашенинников. Фото с сайта Госдумы РФ
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос", — сказал Крашенинников РИА Новости.

Он отметил, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных для чиновников декларациях. Крашенинников добавил, что не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от нее.

"Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться. Мы сейчас это отсекли, это было неправильно, и последствия могли быть еще потом", — считает парламентарий.

 В ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ представители КПРФ и "Справедливой России" предлагали ввести запрет на недвижимость за рубежом, однако комитет предложение отклонил.

Темы: Конституция РФ, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2020, 22:56
Гость: Евгений В

Пора принять решение вообще отказаться от поправок. Рискованное это мероприятие.
06.03.2020, 22:36
Гость: Клишас с Крашенинниковым,

как кот Базилио и лиса Алиса. Ну, а буратины - это мы.
06.03.2020, 22:15
Гость: Группа INCLUB

Павлик Крашениников (не Морозов, однако, но юрист и сын юриста) в конце 80-х запомнился тем, что подкинул в Верховный совет РСФСР Ельцына, отказавись от своего мандата. Тогда многие оценили этот жест как благородный (о цене никто не задумывался). Сейчас он из кожи лезет , чтобы протащить на новый срок во власть еще одного п(РЕЗИДЕНТА) в извращенное форме "голо- сования" вместь референдума. Интересно, какова цена сейчас?
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