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В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на зарубежную недвижимость

13:25 6.03.2020
Конституция
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В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам чиновников и парламентариев пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. 

Поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но в результате они были отклонены.

При этом сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поправки, запрещающей чиновникам иметь недвижимость за рубежом, никогда не было.

«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», - заявил Клишас.

Напомним, 2 марта 2020 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки в законопроект об изменении Конституции. Также он отметил, что поправки востребованы, так как наша страна с момента принятия основного закона изменилась.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2020, 17:34
Гость: Собачье сердце

Где же я буду харчеваться?
06.03.2020, 17:29
Гость: Макар

Велика Россия и д..в в ней не счесть...
06.03.2020, 17:25
Гость: Разумеется,

Такой на недвижимость грозный запрет
Приемлем для тех, у кого её нет,
А тем, у кого она есть за границей,
Во сне лишь кошмар этот может присниться...
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