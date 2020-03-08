Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге

12:45

В Петербурге задержали несовершеннолетнего сына судьи, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

По словам собеседника агентства, юноша был задержан в Пушкине.

Как сообщали в СКР, вечером 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый сбежал.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ, опубликовал показания 15-летнего Максима — друга Владислава Б. — подростка, убитого в Санкт-Петербурге в квартире судьи.

По информации журналистов, накануне, 7 марта, ребята отмечали день рождения Максима в доме на улице Ижорского Батальона. Сын хозяина квартиры Артем, находясь в соседней комнате, выстрелил во Влада из ружья ИЖ-18, принадлежавшего отцу. После этого он перетащил тело в парадную и скрылся.

Полицию на место происшествия вызвал отец Максима. Мужчина заявил, что его сын услышал выстрел, находясь у квартиры.