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Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге

12:45 8.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Петербурге задержали несовершеннолетнего сына судьи, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

По словам собеседника агентства, юноша был задержан в Пушкине.

Как сообщали в СКР, вечером 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый сбежал.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ, опубликовал показания 15-летнего Максима — друга Владислава Б. — подростка, убитого в Санкт-Петербурге в квартире судьи.

По информации журналистов, накануне, 7 марта, ребята отмечали день рождения Максима в доме на улице Ижорского Батальона. Сын хозяина квартиры Артем, находясь в соседней комнате, выстрелил во Влада из ружья ИЖ-18, принадлежавшего отцу. После этого он перетащил тело в парадную и скрылся.

Полицию на место происшествия вызвал отец Максима. Мужчина заявил, что его сын услышал выстрел, находясь у квартиры.

Темы: Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 16:17
Гость: Ира

По ТВ парня ( молодого человека , подростка ) называют " мальчиком ":)) журналисты уверенно сообщают , что это , разумеется, случайно убил в затылок, что " мальчик" , когда его разыскали полицейские , был перепуган.В общем , журналюги тв так трогательного рассказывают о сыне судьи , что пол-страны должны , по их задумкее, разрыдаться от сочувствия к убийце:))
08.03.2020, 16:03
Гость: Т-34

Нарушение правил хранения оружия до добра не доводит.
08.03.2020, 15:14
Гость: ворошиловский стрелок

С оружием баловались?Ну стопудово же мажоры играли папкиным ружьем.И хрен бы с ними.Плохо конечно то что сейчас раздуют эту новость журнализды в целях ужесточения ЗОО и пр. бла-бла...
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