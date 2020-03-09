]]>
]]>
Главная В России Новости

Более 250 тыс человек подозреваются в совершении краж в России в 2019 году

14:31 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Более 250 тысяч человек подозреваются в совершении краж на территории России в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году на территории страны было совершено более 770 тысяч преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража").

"Сотрудниками полиции в 2019 году выявлено более 254 тысяч лиц, подозреваемых в совершении краж", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что на транспорте зарегистрировано более 12 тысяч краж, в том числе более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов.

"Значительная часть вышеуказанных противоправных деяний, совершенных в сфере пассажирских перевозок (свыше 2,8 тысячи), связана с хищениями мобильных телефонов", - рассказали в МВД.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что в прошлом году каждое девятое зарегистрированное в РФ преступление совершается с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей, основная их часть приходится на мошенничества и кражи.

Темы: МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2020, 21:54
Гость: Вспомнил фильм:

Не то,что эти депутаты,министры..то ли дело у нас-украл,выпил,турма..
Романтика!
09.03.2020, 19:29
Гость: Алик

А если украл у того, кто сам украл до фига у народа? Тоже руку рубить?
09.03.2020, 18:09
Гость: Евгений В

Нет Николай, кража это не та категория преступлений. О них мы ни чего не знаем. Кража эта категория преступлений распространенная в основном в прослойке простого и бедного населения, у простолюдинов. В "элитной" среде преступления другие: предательство, шпионаж, нарушение присяги и клятвы, коррупция (разделяется на подвиды), мошенничество, бандитизм, организованная преступность, взяточничество, "не целевое" расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, преступление против личности - насилие(тоже много подвидов), организация торговли оружием, наркотиками и краденными предметами, организация ОПГ, массовый обман населения, ложь, фальсификация выборов и еще можно назвать другие изощренные преступления "элиты".
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации