Более 250 тыс человек подозреваются в совершении краж в России в 2019 году

14:31

Более 250 тысяч человек подозреваются в совершении краж на территории России в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году на территории страны было совершено более 770 тысяч преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража").

"Сотрудниками полиции в 2019 году выявлено более 254 тысяч лиц, подозреваемых в совершении краж", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что на транспорте зарегистрировано более 12 тысяч краж, в том числе более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов.

"Значительная часть вышеуказанных противоправных деяний, совершенных в сфере пассажирских перевозок (свыше 2,8 тысячи), связана с хищениями мобильных телефонов", - рассказали в МВД.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что в прошлом году каждое девятое зарегистрированное в РФ преступление совершается с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей, основная их часть приходится на мошенничества и кражи.