Кадыров призвал позволить Путину участвовать в новых выборах президента

19:11

Ни под каким предлогом нельзя сохранить действующую в Конституции норму о количестве сроков пребывания президента в должности. Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров оценил в своем Telegram-канале идею разрешить Владимиру Путину пойти на новые выборы.

По словам Кадырова, Путин получил Россию истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями, однако возродил ее, вернул силу и сплотил народ. «Если мы с вами желаем, чтобы эта тенденция сохранилась, хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы», — отметил глава Чечни. Кадыров считает, что в этих выборах народ поддержит Путина.

Глава государства в ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции. Поправки о президентских сроках внесли и сразу приняли на том же пленарном заседании.

При этом российский лидер не поддержал идею снять ограничение президентства двумя сроками.

Инициатором обеих поправок выступила депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.