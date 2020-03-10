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Кадыров призвал позволить Путину участвовать в новых выборах президента

19:11 10.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Ни под каким предлогом нельзя сохранить действующую в Конституции норму о количестве сроков пребывания президента в должности. Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров оценил в своем Telegram-канале идею разрешить Владимиру Путину пойти на новые выборы.

По словам Кадырова, Путин получил Россию истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями, однако возродил ее, вернул силу и сплотил народ. «Если мы с вами желаем, чтобы эта тенденция сохранилась, хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы», — отметил глава Чечни. Кадыров считает, что в этих выборах народ поддержит Путина.

Глава государства в ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции. Поправки о президентских сроках внесли и сразу приняли на том же пленарном заседании.

При этом российский лидер не поддержал идею снять ограничение президентства двумя сроками.

Инициатором обеих поправок выступила депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Темы: Президент России, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 23:18
Гость: Лида Алматинская

..... и тогда придётся гражданам Чечни зарабатывать на жизнь своим трудом ...... вы в слове терроризм несколько ошибок сделали.
10.03.2020, 22:22
Гость: Алекс Дорф

Сиди в своей Чечне и не лезь к нам. И свои советы-пожелания ............ . Нечего за нас решать как нам и с кем нам. Есть у тебя твои чеченцы, вот и поучай их. А то разбежались они из твоей Чечни по России, как тараканы от голодухи.
10.03.2020, 22:19
Гость: иван

ну и кто за Кадырова может его выбрать слишком много стало появляться его высказываний значит пора
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