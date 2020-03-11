]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Объем ФНБ за февраль вырос на 409 млрд рублей

18:07 11.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2020 года вырос на 409 миллиардов рублей — до 8,25 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,24 миллиарда долларов, до 123,14 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составлял 7,84 триллиона рублей или 124,38 миллиарда долларов. В процентном отношении к ВВП страны объем Фонда национального благосостояния за месяц увеличился с 6,9% до 7,3%.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено почти 45,3 миллиарда долларов, порядка 39 миллиарда евро, около 7,6 миллиарда фунтов стерлингов и 206,2 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 574,93 миллиарда рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 574,927 миллиарда рублей, в евробонды Украины - 3 миллиарда долларов, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 212,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 миллиарда рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 39,6 миллиона долларов.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.03.2020, 21:28
Гость: Ведь пыня говорил

Он говорит не для того, чтобы это было на самом деле.
Т.е. по-народному - треплется.
Хотя, посмотрев последние новости по телеку, с уверенностью могу сказать, что то морщинистое "чучелко", которое показывали там, не Путин. От слова "совсем".
Только полностью невнимательный человек сможет сказать, что то, что нам показывали - наш "Гранат".
11.03.2020, 19:29
Гость: demos

Если ФНБ вырос, зачем тогда подняли пенсионный возраст? Ведь пыня говорил, что в бюджете денег не хватает на пенсии? Когда врали, сейчас или тогда?
11.03.2020, 19:20
Гость: Евгений В

А кто хозяин этого фонда ФНБ, чьи жены им управляют? Для чего этот фонд создан? На кого этот ФНБ работает, что он поддерживает в стране? Рубль? Доллар? Или образование, науку, медицину, благосостояние трудящихся и производителей материальных ценностей России? А может на борьбу с коррупцией или для ликвидации детской беспризорности? А может в помощь пенсионному фонду?
А, догадался, для финансирования дорогостоящих поправок к Конституции.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации