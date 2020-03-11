Объем ФНБ за февраль вырос на 409 млрд рублей

18:07

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2020 года вырос на 409 миллиардов рублей — до 8,25 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,24 миллиарда долларов, до 123,14 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составлял 7,84 триллиона рублей или 124,38 миллиарда долларов. В процентном отношении к ВВП страны объем Фонда национального благосостояния за месяц увеличился с 6,9% до 7,3%.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено почти 45,3 миллиарда долларов, порядка 39 миллиарда евро, около 7,6 миллиарда фунтов стерлингов и 206,2 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 574,93 миллиарда рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 574,927 миллиарда рублей, в евробонды Украины - 3 миллиарда долларов, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 212,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 миллиарда рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 39,6 миллиона долларов.