Путин поставил «троечку» отношениям России и США

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Президент РФ Владимир Путин отметил низкий уровень отношений России и США. По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона можно оценить как «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Его слова приводит ТАСС.

«Ну, где-то на троечку», — ответил глава государства на просьбу оценить по пятибалльной шкале. Путин уточнил, что при этом у него были «достаточно конструктивные» отношения со всеми американскими президентами.

Российский лидер также напомнил, что год назад Вашингтон передал Москве сведения о террористической ячейке в Петербурге.

«Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я реально, ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию»,— подчеркнул Путин.

В минувший понедельник, 9 марта, российский посол в США Анатолий Антонов встретился с американским главой Минфина Стивеном Мнучиным. Они обсудили состояние и перспективы двусторонних связей.

«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений», - сообщили в российской дипмиссии.