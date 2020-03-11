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Путин поставил «троечку» отношениям России и США

13:44 11.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент РФ Владимир Путин отметил низкий уровень отношений России и США. По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона можно оценить как «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Его слова приводит ТАСС.

«Ну, где-то на троечку», —  ответил глава государства на просьбу оценить по пятибалльной шкале. Путин уточнил, что при этом у него были «достаточно конструктивные» отношения со всеми американскими президентами.

Российский лидер также напомнил, что год назад Вашингтон передал Москве сведения о террористической ячейке в Петербурге.

«Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я реально, ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию»,— подчеркнул Путин.

В минувший понедельник, 9 марта, российский посол в США Анатолий Антонов встретился с американским главой Минфина Стивеном Мнучиным. Они обсудили состояние и перспективы двусторонних связей.

«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений», - сообщили в российской дипмиссии.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 17:10
Гость: Погуглите открытие Готардского тоннеля в Швейцарии

в 2016 году.
Ну, о-очень интересно!
Вот тогда станет понятно, кто с кем сражается...
11.03.2020, 16:38
Гость: а что

Путин уточнил, что при этом у него были «достаточно конструктивные» отношения со всеми американскими президентами.

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он ушел совсем? Так говорит когда уходят.По ходу Вовасик проболтался. Короче скоро вместо президента Госсовет.
11.03.2020, 16:18
Гость: личный опыт

Я хочу сказать, что тебе никогда не удастся поймать ни одного баклана.
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