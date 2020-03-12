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Разработка логотипа голосования по Конституции обошлась в 35,8 млн рублей

09:51 12.03.2020

Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции.


Фото пользователя CIKRussia с сайта twitter.com

Как можно видеть, логотип представляет собой Конституцию в виде красной книги с российским триколором и надписью «общероссийское голосование». Слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Разработкой занималось агентство «ИМА-консалтинг».  Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе презентации также были показаны афиши, билборды, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.

Напомним, агентство «ИМА-консалтинг» также занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года и выиграло творческий конкурс. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб. Также в работе приняло участие агентство «Михайлов и партнеры», которое заняло второе место по итогам конкурса. Контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», заявляла на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 14:03
Гость: да

это вам не "черный квадрат". Мы же художники, а картина может и больше стоить. Купить за такую сумму может и любой, а вот продать далеко не каждый. Нужно было бросить клич и дети-школьники нарисовали бы даром тьму-тьмущую вариантов. А можно было бы и без логотипа обойтись.
12.03.2020, 13:54
Гость: За Советскую Родину!

Как?! Как это может стоить миллионы? Уже обнаглели в конец, воруют беззастеничиво и цинично. Не голосуйте, умоляю, ни за что, что предлагает нам ВВП. Сколько таз он предавал и лгал, неужели не научились ничему? Хотим ли мы продолжения этой вакханалии - Россия и её богатства для кучки избранных или хотим народного государства? Все свершения СССР обнулили, в развитии страны произошёл откат на несколько десятков лет.
12.03.2020, 13:16
Гость: бушприт

Смысл предложенных Путиным изменений в конституцию это суверенитет и национализация! Болтуны и вредители пытаются довносить и заболтать до абсурда они и есть враги в думе эти кукушата или в сов.федерации или местные писаки, у них паника как забугорное добро сохранить ведь после принятия именно Путинских поправок это будет отдельная серьезная тема для прокуратуры с иминами и фамилиями врагов народа. Статейка эта просто масло в огонь чтоб о чем посудачить было.
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