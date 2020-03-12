Разработка логотипа голосования по Конституции обошлась в 35,8 млн рублей

09:51

Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции.



Фото пользователя CIKRussia с сайта twitter.com

Как можно видеть, логотип представляет собой Конституцию в виде красной книги с российским триколором и надписью «общероссийское голосование». Слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Разработкой занималось агентство «ИМА-консалтинг». Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе презентации также были показаны афиши, билборды, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.

Напомним, агентство «ИМА-консалтинг» также занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года и выиграло творческий конкурс. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб. Также в работе приняло участие агентство «Михайлов и партнеры», которое заняло второе место по итогам конкурса. Контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», заявляла на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.