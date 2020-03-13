Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

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Ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года, пишет ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Это крупнейшее снижение индекса по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки. В среду президент США Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.

Нефть марки WTI подешевела - к 16:21 по времени Восточного побережья (23:21 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $2,08 (6,31%), до $30,90.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. 36 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.