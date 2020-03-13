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Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

09:11 13.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года, пишет ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Это крупнейшее снижение индекса по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки. В среду президент США Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.

Нефть марки WTI подешевела - к 16:21 по времени Восточного побережья (23:21 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $2,08 (6,31%), до $30,90.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. 36 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Темы: США, Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 14:14
Гость: личный опыт

новость ни о чем...
ну, небольшие проблемы у торговцев воздухом...тьфу на пиндосню.
13.03.2020, 14:03
Гость: статистика обвалов - исторические закономерности

Крупных обвалов на американской и мировой бирже за последние 100 лет было не так много. 4 случая обвала совпадают с нахождением воротилы с Уолл Стрит на посту президента или вице-президента США. К концу первого срока Герберта Гувера влиятельного стального магната США разразилась т.н. "Великая депрессия". Экономика восстановилась только после второй мировой войны с Гитлером, который пришел к власти в последние месяцы правления Гувера. В предвыборной компании 1940 Гувер был за союз с Гитлером. После того как вице-президентом США в 1974 году при президенте Джеральде Форде стал видный магнат с Уолл Стрит Нельсон Рокфеллер, окончательно начался великий кризис 1974-1977 годов который был общемировым. Восстановление было только после прихода к власти Рональда Рейгана, Нельсон Рокфеллер вскоре скончался, и начался неудержимый до 1986 года рост биржи и экономики, так называемая "Рейганомика". К концу двух сроков Джорджа Буша младшего, который до того как стал президентом успел поработать во главе частной нефтяной компании, как и многие лица из его администрации, в том числе вице-президент Чейни, произошел мировой финансовый кризис. Через антикризисные планы в десятки триллионов долларов экономику спасала команда следующего президента Барака Обамы и его вице Джозефа Байдена который сейчас баллотируется на пост президента. Всю жизнь провел на Уолл Стрит и Дональд Трамп, самый старый из всех президентов США. Этот обвал 4-й случай закономерности "кризис и воротила в овальном кабинете".
13.03.2020, 13:35
Гость: евразиец

30 лет назад США спас от краха РАСПАД СССР. История повторяется на сей раз их ничто не спасет.
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