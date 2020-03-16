Минспорта отменил все международные турниры в России

17:55

Международные спортивные мероприятия на территории Российской Федерации отменяются с 16 марта в целях борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства спорта.

«Отменить с 16 марта до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения», - говорится в документе, опубликованном ведомством.

Решение связано с распространением инфекции коронавируса в стране. По последним официальным данным в России зарегистрировано уже 93 случая заражения инфекцией.

Кроме того, мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным