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Минспорта отменил все международные турниры в России

17:55 16.03.2020
© KM.RU, Артем Чернов
© KM.RU, Артем Чернов
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Международные спортивные мероприятия на территории Российской Федерации отменяются с 16 марта в целях борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства спорта.

«Отменить с 16 марта до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения», - говорится в документе, опубликованном ведомством.

Решение связано с распространением инфекции коронавируса в стране. По последним официальным данным в России зарегистрировано уже 93 случая заражения инфекцией.

Кроме того, мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным

Темы: Коронавирус, Спортивные события и персоны, Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 18:31
Гость: Иван Иваныч

В КХЛ две команды снялись с соревнований. Это выигравшие свои серии Йокерит ( Финляндия) и Барыс (Казахстан). Идёт дискуссия о том что делать с ними. Я считаю, что их надо убирать из КХЛ. Мало того что обе команды без лица, так ещё и зачем нам поднимать статус финского и казахстанского клубного хоккея. Соотвественно Металлург и Локомотив проигравшие им свои серии, надо объявить победителями, и они должны продолжить турнир. Тогда будет честно. Прекрасно понятно, что они прекрасно понимают, что дальше не пройдут, и хотели бы закончить на мажорной ноте.
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