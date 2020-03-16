Пенсии россиянам со следующего года будут назначаться автоматически

09:13

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому с 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий.

Как пишет газета "Известия", согласно документу, все граждане достигшие 45-летнего возраста через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих пенсионных накоплений.

Как рассказали в пресс-службе Минтруда, ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян.

Предполагается, что это нововведение позволит россиянам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

Согласно разработанному проекту, уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал Госуслуг раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет.

"Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее", - пояснили в пресс-службе министерства.

В уведомлении ПФР также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. Проектом также предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

Отмечается, что данную инициативу готовы поддержать все фракции Госдумы РФ.