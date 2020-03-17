На предприятиях ОПК выявлено массовое использование контрафакта

15:54

Глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что за 2019 год в сфере оборонно-промышленного комплекса было выявлено свыше 44 тысяч нарушений закона.

Об этом он заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», - цитирует слова генпрокурора газета «Известия».

Краснов потребовал от военных прокуроров принять необходимые меры.