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На предприятиях ОПК выявлено массовое использование контрафакта

15:54 17.03.2020
Генпрокуратура
© KM.RU, Илья Шабардин
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Глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что за 2019 год в сфере оборонно-промышленного комплекса было выявлено свыше 44 тысяч нарушений закона.

Об этом он заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», - цитирует слова генпрокурора газета «Известия».

Краснов потребовал от военных прокуроров принять необходимые меры.

Темы: Оборонная промышленность, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 00:41
Гость: Все началось с Хрущева и конца этому не видно!

Сталин расстреливал-растреливал, но не дострелял! Жаль, много контры, ворья и жулья осталось, они теперь правят бал в России.....
18.03.2020, 00:33
Гость: Ваня

Если рулят воры, если все принадлежит прихватизаторам , если герои Ротенберги, то какой должен быть ОПК? Вот если Ротенберг ляжет на амбразуру, тогда можно дать герооя, а так только пожизненный срок!
17.03.2020, 23:42
Гость: А военной

приемки у нас уже не существует?
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