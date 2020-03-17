Власти Москвы обсуждают введение режима жесткого карантина

10:01

На территории Москвы может быть введен полный карантин, если число заболевших критически вырастет. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в мэрии. Информацию также подтвердил изданию федеральный чиновник, близкий к правительству. Информацию также подтвердили источники Znak.com.

Отмечается, что меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта. О каком именно количестве инфицированных коронавирусом идет речь, собеседники не знают.

Карантин подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома.

Кроме того, власти рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это, по данным источников издания, власти пойдут только в самой тяжелой ситуации.

Накануне, 16 марта, мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. Все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования закроются с субботы, 21 марта, до воскресенья, 12 апреля. Дети не должны появляться в общественных местах. Запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе. В помещениях число участников ограничено 50. Этот запрет будет действовать до 10 апреля.