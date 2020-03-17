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Партия «Власть Народу» обратилась к Владимиру Путину с предложением перенести голосование и выборы на 4 ноября 2020 года

21:39 17.03.2020

Ситуация в России - экстраординарная

Председатель народно-патриотической партии "Власть Народу" Владимир Милосердов обратился с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с предложением перенести голосование 22 апреля по поправкам к Конституции и выборы в Единый день голосования 13 сентября на один день - 4 ноября 2020 года.

Владимир Милосердов

Письмо было сдано в приемную президента РФ на ул. Ильинка 23/16. Заявление официально зарегистрировано 17 марта 2020 года под номером УЧ-226903.

В частности, Милосердов В.И. пишет:

Уважаемый господин Президент!

"Народно- патриотическая партия России - Власть Народу" (далее- "НППР - Власть Народу"), учитывая крайне сложную и экстраординарную ситуацию с эпидемией коронавируса в России, для смягчения вызванного происходящим неблагоприятных экономических последствий и сохранения здоровья граждан страны, обращается к Вам, Президенту РФ, с инициативой и предложением перенести голосование по поправке к Конституции с 22 апреля 2020 года на 4 ноября 2020 года.

Считаем, что День народного единства как никакой другой подходит для массового волеизъявления народа по такому важнейшему в жизни страны вопросу, как изменение основного закона России. При этом предлагаем провести не простое голосование, а полноценный Референдум по поправкам к Конституции.

Одновременно, учитывая выпадение больших временных периодов из электорального цикла подготовки всеми политическими силами страны своего участия в выборах в Единый день голосования, предлагаем перенести Единый день голосования с 13 сентября 2020 года также на 4 ноября 2020 года.

При объединении Единого дня голосования и голосования по поправкам к Конституции в форме Референдума и переноса их на один день - 4 ноября 2020 года - значительные выгоды и материальные, и нематериальные очевидны:

а) учитывая, что 4 ноября является выходным днём, не придётся выделять дополнительный выходной, что предполагается сделать 22 апреля, тем самым страна сэкономит огромные деньги - порядка 45 -50 млрд рублей в ВВП страны;

б) проведение Референдума в один день с выборами также позволит сэкономить более 14 млрд рублей, выделяемых на проведение голосования 22 апреля. В совокупности с экономией из-за сохранении 22 апреля рабочим днём страна не потеряет более 60 млрд рублей, что, например, почти в точности равно суммарно годовым бюджетам трёх городов - Владивостока, Хабаровска, Красноярска с общим населением 2,3 млн человек;

в) перенос Единого дня голосования с 13 сентября (пожалуй, самого неудачного дня в году с точки зрения обеспечения высокой явки избирателей) на 4 ноября значительно повысит явку избирателей на выборах депутатов и руководителей исполнительной власти;

г) совмещение 4 ноября 2020 года двух действий - проведение Референдума и Единого дня голосования - создаст кумулятивный эффект и, очевидно, увеличит явку избирателей на миллионы или даже десятки миллионов человек, что без сомнения должно приветствоваться уполномоченными органами власти, так как создаст безусловную и неоспоримую легитимность обеих процедур, закрепив выражением воли максимального числа избирателей результаты как Референдума, так и выборов;

д) день 4 ноября как общенациональный праздник получит новое позитивное смысловое наполнение и значимость для народа России, возможно, стоит подумать о том, чтобы сделать этот день постоянным Единым днём голосования и проведения федеральных и региональных Референдумов

"НППР - Власть Народу" надеется на рациональный и разумный подход органов высшей власти России к решению важнейших вопросов, связанных с волеизъявлением граждан страны.

Председатель партии Владимир Милосердов пояснил KM.RU, что рассчитывает на серьезное внимание к своему обращению. По его мнению, власть испытывает недостаток в свежих и плодотворных идеях, и задача различных общественных объединений состоит в том, чтобы помочь руководству страны принять правильные решения в сложных ситуациях.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Политические партии в России
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 01:27
Гость: Лукавым простакам

Хороший повод о себе заявить, часть электорат на себя оттянуть.
Но, извините, товарищи, время не ждёт.
18.03.2020, 00:27
Гость: После 90-х

военным перестал доверять абсолютно.
17.03.2020, 23:46
Гость: Мне предложение нравится

При ближайшем рассмотрении увидел в нем потрясающую глубину. Прямо ахнул. Не ожидал- все гениальное просто.
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