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Путин разрешил продавать лекарства дистанционно

20:46 17.03.2020
Лекарства
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

Об это глава государства сообщил на заседании с членами правительства во вторник днем, сообщает корреспондент РБК.

Вместе с этим президент заявил, что в указе содержится предложение о внесении изменений в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции.

По его словам, это необходимо для того, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».

Темы: Аптеки и лекарства в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 00:29
Гость: Сатрап

Я же дал вам все права, вспомните Шеина из Архангельска , борется мужик , а не стонет как вы. И никто его не сатропировал.
17.03.2020, 22:10
Гость: О бедном гусаре...

Ваше сиятельство, я ведь Вам верой и правдой, какой же Вы сатрап, Вы кормилец, отец родной.
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