Путин разрешил продавать лекарства дистанционно

20:46

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

Об это глава государства сообщил на заседании с членами правительства во вторник днем, сообщает корреспондент РБК.

Вместе с этим президент заявил, что в указе содержится предложение о внесении изменений в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции.

По его словам, это необходимо для того, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».