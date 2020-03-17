Путин разрешил продавать лекарства дистанционно
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств.
Об это глава государства сообщил на заседании с членами правительства во вторник днем, сообщает корреспондент РБК.
Вместе с этим президент заявил, что в указе содержится предложение о внесении изменений в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции.
По его словам, это необходимо для того, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».