Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

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Мосгорсуд вынес приговор экс-главе СК РФ по Москве Александру Дрыманову. Генерал приговорен к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о взятках.

Дрыманов также должен будет выплатить штраф в 196 миллионов рублей и не сможет семь лет занимать должности в органах государственной власти, сообщает РИА Новости.

Суд лишил его звания генерала и государственных наград.

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

В суде зачитали только вводную и резолютивную части приговора, так как некоторые материалы дела имеют гриф "совершенно секретно".

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), доверенного лица криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Дрыманов получил пятую часть суммы — 200 тысяч долларов.

Второй вменяемый ему эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, который по другому делу о взятке получил пять с половиной лет колонии, но в июне прошлого года досрочно вышел на свободу.