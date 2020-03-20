Книга о результатах работы Максима Шугалея в Триполи выйдет в печатной версии

17:50

Монография основана на материалах российских социологов и посвящена политической обстановке в Ливии

24 марта в печатной версии появится книга «Триполи как социальный лифт для ИГИЛ»*. Труд основан на материалах российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Фото с сайта golfstriminform.ru

Книга содержит информацию о текущей политической обстановке в Ливии, где наблюдается повышенная террористическая активность.

В прошлом году с официального разрешения местных властей российские социологи проводили в Ливии исследование общественного мнения. Они хотели выяснить правду о происходящем в стране и рассказать ее всему миру, однако завершить работу не удалось. В мае 2019 года Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили и отправили в тюрьму «Митига» в Триполи.

С того момента они находятся в заключении. Шугалею удалось отправить часть собранной информации в Россию, впоследствии его коллеги на основе полученных данных подготовили монографию. Научная работа имеет большое значение для понимания ситуации с распространением терроризма, сложившейся в Ливии.

К судьбе учёных оказались неравнодушны многие отечественные активисты и политики. В Москве у ливийского посольства проходят акции и одиночные пикеты в поддержку пленных. Граждане хотят добиться освобождения Шугалея и Суэйфана, но власти Ливии игнорируют требования россиян.

Несколько дней назад сотрудники ливийского посольства не стали принимать запрос депутата Госдумы Виталия Милонова на предоставление информации о причинах задержания учёных. Парламентарий подверг критике действия работников представительства. За время нахождения Шугалея и Суэйфана в ливийской тюрьме им не были предъявлены обвинения, поэтому российская сторона вправе знать, на каком основании социологов держат в заключении. По мнению Милонова, для освобождения россиян требуется принятие более жёстких мер.

Отметим, что в скором времени выйдет фильм «Шугалей», основанный на истории пребывания российских социологов в Ливии. Честно рассказать о судьбе пленных россиян авторам киноленты помогут материалы Максима Шугалея. О съёмках картины сообщил журналист Александр Малькевич, который стремится добиться освобождения социологов.

«Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей — создатели постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей. В центре истории — настоящие профессионалы, самоотверженные русские герои», — так Малькевич охарактеризовал фильм. Премьера «Шугалея» состоится в апреле 2020 года.

* ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в РФ

