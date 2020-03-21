]]>
]]>
Главная В России Новости

Житель Приморья будет оштрафован за распространение слухов о коронавирусе

11:01 21.03.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Сотрудники полиции в Приморском крае установили личность мужчины, который распространял слухи о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска.

Им оказался 28-летний местный житель. Ложную информацию он рассылал с помощью мессенджера, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное УМВД.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал, который направлен в суд для рассмотрения. Жителю Приморья грозит штраф.

Ранее сообщалось, что административный протокол был составлен также на жительницу Амурской области, причастную к распространению слухов о случаях заражения среди работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), и на жительницу Нижнекамска (Татарстан) за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2020, 16:58
Гость: Опыт

Чем грязней, чумазей народ, тем он больше болеет.
21.03.2020, 14:51
Гость: Слабовато

В Китае за это -расстрел.
21.03.2020, 14:24
Гость: хочешь сей,а хочешь куй,только ты не паникуй

Паника живет помимо нашего сознания.Кто-то даже на этом штрафе сделает вывод ,что власть лжива и нужно самим спасаться и пойдёт в магазин на заготовку впрок продуктов питания.На него посмотрит другой и тоже сделает вывод ,что пришла пора личной безопасности.А дальше цепная реакция.Таким образом, штрафы это большевистский приём для нагнетания ещё большего страха в обществе, котором нет уверенности в завтрашнем дне.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации