Патриарх Кирилл призвал считать коронавирус «Божьей милостью»

11:11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что распространение коронавируса следует расценивать, как милость Божию, так как ситуация с ним способствует осознанию хрупкости человеческой цивилизации и может подтолкнуть людей к вере в Бога.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», - цитирует слова Кирилла Гундяева РИА Новости.

Патриарх считает, что эпидемия позволит людям понять, что цивилизация находится в большом кризисе, который связан с гордыней и самоуверенностью.

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», - сказал патриарх.