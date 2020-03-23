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Патриарх Кирилл призвал считать коронавирус «Божьей милостью»

11:11 23.03.2020
Божественная литургия в храме Христа Спасителя
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что распространение коронавируса следует расценивать, как милость Божию, так как ситуация с ним способствует осознанию хрупкости человеческой цивилизации и может подтолкнуть людей к вере в Бога.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», - цитирует слова Кирилла Гундяева РИА Новости.

Патриарх считает, что эпидемия позволит людям понять, что цивилизация находится в большом кризисе, который связан с гордыней и самоуверенностью.

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», - сказал патриарх.

Темы: Коронавирус, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 19:48
Гость: World - ?

Отбор тех , кто 30 лет паял чушь и до сих пор паяет
23.03.2020, 19:38
Гость: грек

Иваныч не серчай, бох простит,служивые вызывают тревогу,а за русский,извиняй, пишу как могу, но у вас, есть выбор-не читать.......
23.03.2020, 19:18
Гость: World - а еще и то........

12 лямов у. е что бы "прописаться" . Где ?.
То то.
И нет короновируса или если он у Тусовки монако ... Но там быстро инкубатор.
В худшем случае
Барьер для короноируса - жесткие иммиграционные правила (самые жесткие в мире) в купе с такой оплаты.
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