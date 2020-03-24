Чиновники стыд потеряли? Вместо инвалидов на курорте отдохнула золотая молодёжь

15:39

Вместо детей-инвалидов, которые нуждались в санаторно-курортном лечении, чиновники из управления соцзащиты отправили в Ялту своих детей

Чужие дети хорошо, а свои важнее.



Фото с сайта pixabay.com

В областной прокуратуре рассказали о том, что сотрудники управления соцзащиты Воробьёвского района Воронежской области забрали себе четыре из девяти путёвок в санаторий.

Чиновники даже не стали запрашивать в больницах список нуждающихся в лечении детей. Вместо этого они подделали документы, указав, что родители болеющих ребят отказались от путёвок на море.

Позже выяснилось, что пострадавшие отказы не писали. Более того, они даже не подозревали о наличии квот. И это ещё не всё. Во время проверки также установили, что один из сотрудников, дочь которого отдохнула в Ялте, необоснованно оформил своей семье статус малоимущей и получал ежемесячные пособия.

- Региональные власти внимательно ознакомились со случившимся и находятся в контакте с правоохранительными органами, – пояснили в пресс-службе правительства Воронежской области. – Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьёвском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Однако у экспертов относительно увольнения и наказания чиновников есть сомнения. Всё дело в похожем случае, где до ответственности причастных лиц дело не дошло.

В 2018 году дочь мэра города Клинцы Олега Шкуратова отдохнула в Анталии за счёт благотворительного фонда.

Фонд убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова тогда организовал поездку для 50 детей с тяжёлыми заболеваниями и ребят из малообеспеченных семей. Однако в реальности на отдых отправились дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Одна из 50 путёвок досталась дочке градоначальника.

Потом, после того как поднялся общественный резонанс, он возместил из своей зарплаты расходы на поездку детей в Турцию в размере 450 тысяч рублей. И нельзя сказать, что обеднел при официальной зарплате в 67 миллионов рублей в год.

Несмотря на громкие намерения разобраться и наказать виновных, как сидел Олег Шкуратов в кресле главы города Клинцы, так и сидит.

Вот и с воронежцами может история повториться. Причём, как в первом случае, так и во втором обвинили СМИ. Мол, "акулы пера" и "кашалоты диктофонов" критикуют высокопоставленных родителей, что неприятно их отдохнувшим чадам.

Дети тут, действительно, ни при чём. Они не виноваты, что их включили в список отдыхающих. Но, если и есть виновные в этой ситуации, то это не журналисты, а чиновники, которые случайно перепутали свой кошелёк со средствами благотворительного фонда в первом случае и деньгами муниципального бюджета во втором.

Чиновник – не привилегия, а работа, служба.

Но этого многие из тех, кто находится на муниципальных, региональных и федеральных должностях, почему-то не понимают. Не понимают – надо объяснить.

В случае с управлением соцзащиты Воробьёвского района Воронежской области это вообще подделка документов. По сути, уголовная статья. Максимальное наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Специалисты надеются, что прокуратура Воронежской области не последует примеру своих брянских коллег, а по-настоящему разберётся в ситуации. Что, конечно же, не меняет того факта, что дети, которые действительно нуждаются в санаторно-курортном лечении, его не получили. Исключительно на том основании, что они – не дети чиновников.

Автор: Иваткина Мария