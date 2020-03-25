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РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы

10:44 25.03.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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РЖД объявили об отмене поездов дальнего следования по внутрироссийским направлениям из-за спада спроса на поездки в связи с коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что меняется периодичность курсирования поездов. Пассажирам, уже купившим билеты, будут предлагаться поездки в те же даты или близкие к ним дни, либо вернут деньги.

Отмены затронут, в первую очередь, маршруты, где существуют другие альтернативы. В частности это коснется сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Так, с 24 марта по 13 апреля отменяется поезд 32/31 Москва - Санкт-Петербург отправлением из Москвы, из Санкт-Петербурга - с 26 марта по 15 апреля. Поезд 224/223 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы с 23 апреля по 28 мая, из Санкт-Петербурга - с 25 марта по 30 апреля. Поезд 280/279 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы 4, 11 апреля, из Санкт-Петербурга - 6, 13 апреля. Поезд 288/287 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы 11 апреля, из Санкт-Петербурга - 13 апреля.

Также уменьшается периодичность курсирования двухэтажного поезда "Смена-А. Бетанкур" номер 25/26 Москва - Санкт-Петербург: отправление из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля будет осуществляться по субботам.

Меняется и периодичность курсирования следующих поездов: 131/132 Москва - Новозыбков, 48/47 Москва - Нижний Новгород, 12/11 Челябинск - Омск, 97/98 Димитровград - Ульяновск - Москва, 121/122 Пенза - Ряжск, 45/46 Москва - Тамбов, 121/122 Пенза - Москва, 125/126 Самара - Казань, 352/351 Уфа - Приобье.

С 1 апреля отменяется движение ночного поезда 603/604, связывающего Москву с Тулой и Калугой. Кроме того, в различные даты апреля и мая отменяются поезда из Москвы в Рыбинск, Смоленск, Тамбов, Мурманск, Белгород, Саратов и Тамбов.

С 24 марта по 28 апреля отменяется поезд 11/12 Петрозаводск - Санкт-Петербург. Поезд 9/10 Киров - Нижний Новгород отменяется из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая. Изменения также касаются ряда поездов, курсирующих из Екатеринбурга в Ижевск и Казань, а также на маршруте Иркутск - Забайкальск.

Темы: Коронавирус, Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 15:18
Гость: заставю

Воспаление лёгких не передаётся от человека к человеку и не плодит количество заболевших в геометрической прогрессии.
25.03.2020, 14:14
Гость: заставь дурака богу молиться

Ежегодно в РФ от пневмонии умирает около 25 тыс человек, в 2003г умерло около 44 тыс. Но зато количество больниц сократили.
Смертность в Германии - около 23 тыс.
Европа за месяц потеряла от COVID-19 меньше чем от пневмонии "Некоторые статистические сравнения смертности от пневмонии и коронавируса COVID-19 на примере Италии.". Цитирую - "И да, в среднем Европа потеряла за этот месяц от COVID-19 пока еще существенно меньше, чем от пневмонии в 2016-м (примерно 7500 человек против 49000)."
Что касается Италии там статистически потеряли за месяц от коида-19 примерно в 1.5 раза больше. Что касается статистических сравнений то они не очень корректные. Сравнивать весенний сезон заболеваемости со средней статистической заболеваемостью по всем временам года даст естественное расхождение. Автор взялся доказывать что для Италии плохо с ковидом и сам нагородил ляпов.
Ещё статья- "Обычные грипп и пневмония уносят жизни миллионов человек в год!". Цитирую - "А всего воспаление легких за год уносит жизни около 7.000.000 человек" (это столько всего в мире)
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