Мишустин обещал наказывать губернаторов за недостаток мер против COVID-19

13:37

Премьер-министр Михил Мишустин пообещал "строго назазывать" губернаторов и профильных министров, если они не будут уделять достаточного внимания мерам по борьбе с коронавирусом.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление Мишустин сделал на президиуме координационного совета по борьбе с эпидемией, потребовав докладывать ему о ситуации на местах.

Он также отметил, что администрации регионов должны быть готовы оперативно организовать койкоместа в больницах для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией, поручив увеличить количество коек в медицинских учреждениях каждого региона на случай такой необходимости.

На текущий момент в России зафиксированы 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки инфекция была выявлена у 163 человек, при этом 23 пациента считаются выздоровевшими. Летальных случаев от заболевания, вызванного данным коронавирусом в РФ пока нет.