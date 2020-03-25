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Мишустин обещал наказывать губернаторов за недостаток мер против COVID-19

13:37 25.03.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер-министр Михил Мишустин пообещал "строго назазывать" губернаторов и профильных министров, если они не будут уделять достаточного внимания мерам по борьбе с коронавирусом.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление Мишустин сделал на президиуме координационного совета по борьбе с эпидемией, потребовав докладывать ему о ситуации на местах.

Он также отметил, что администрации регионов должны быть готовы оперативно организовать койкоместа в больницах для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией, поручив увеличить количество коек в медицинских учреждениях каждого региона на случай такой необходимости.

На текущий момент в России зафиксированы 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки инфекция была выявлена у 163 человек, при этом 23 пациента считаются выздоровевшими. Летальных случаев от заболевания, вызванного данным коронавирусом в РФ пока нет.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 15:32
Гость: stalker

"Мишустин обещал наказывать губернаторов за недостаток мер против COVID-19". Лучше бы Мишустин в своем ведомстве разобрался. Так нашему региональному и местному руководству от Минпромторга РФ приходят указания увеличить количество проводимых ярмарок. И это в период борьбы с вирусной инфекцией. Наверное там полагают, что продавцы и их покупатели не болеют.
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