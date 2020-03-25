Владимир Путин объявил о неделе выходных из-за коронавируса

17:01

Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработных плат.

По его словам, такая мера является вынужденной для предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», - заявил президент страны.