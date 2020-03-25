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Владимир Путин объявил о неделе выходных из-за коронавируса

17:01 25.03.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработных плат.

По его словам, такая мера является вынужденной для предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», - заявил президент страны.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 23:34
Гость: Лелику

Выход есть. Сделать все предприятия государственными!)
25.03.2020, 23:31
Гость: елки

Мой руки регулярно, и не докатишься до гельминтов.
Нашёл проблему.
25.03.2020, 20:43
Гость: почему-то всегда молчат о других смертельно опасных паразита

человека, которые и вызывают все заболевания,а ведь гельминты открывают двери любой инфекции.
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