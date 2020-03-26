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Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

10:39 26.03.2020
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Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Заемщики отказываются оплачивать долги, ссылаясь на эпидемию несмотря на то, что масштабы проблемы COVID-19 в России пока что затронули малую часть населения. «Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — посетовал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

В организации отмечают, что пока что такие случаи — единичные. Отказываются платить долги из-за коронавируса менее 1% от всех отказов в погашении долгов. Однако подобные случаи фиксируют и в банках — в «Росбанке» и «Райффайзенбанке» сообщают, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с пандемией COVID-19.

Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», — подчеркивает собеседник РБК.

20 марта Центробанк раскрыл план помощи россиянам и поддержки банков на фоне пандемии коронавируса. В документе кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также были объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.

Темы: Коронавирус, Россия, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 13:31
Гость: мир сошёл с ума

б... да какая пандемия?? На 142 млн 650 заболевших?
26.03.2020, 13:14
Гость: Старый евrей

"Коронавирус все чаще становится причиной того, что правительства начинают закручивать гайки, лишая и без того нищее население всяких прав". Вот как надо было начать сие поделие от литературы. А население ответило лишь единицами отказов от кредитных платежей, вернув государствам ту же формулировку, по которой их лишили доходов. А государства уже визжат, как свиньи на скотобойне - "Мы все умрем! Нас тут кинули пара человек!". Какая ирония...
26.03.2020, 11:27
Гость: stalker

Дальше - больше. Скоро до откровенных ипотечных бунтов дойдет, когда отказы такого рода станут массовыми.
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