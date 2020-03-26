Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

10:39

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Заемщики отказываются оплачивать долги, ссылаясь на эпидемию несмотря на то, что масштабы проблемы COVID-19 в России пока что затронули малую часть населения. «Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — посетовал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

В организации отмечают, что пока что такие случаи — единичные. Отказываются платить долги из-за коронавируса менее 1% от всех отказов в погашении долгов. Однако подобные случаи фиксируют и в банках — в «Росбанке» и «Райффайзенбанке» сообщают, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с пандемией COVID-19.

Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», — подчеркивает собеседник РБК.

20 марта Центробанк раскрыл план помощи россиянам и поддержки банков на фоне пандемии коронавируса. В документе кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также были объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.