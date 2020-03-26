Обращение Путина: Внешне широкий жест, по факту - мизер

Власть просит богатых поделиться, а заодно запустит руку в карман бедных



Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением к соотечественникам в связи со стремительным распространением коронавируса. Ожидаемым в его речи был перенос общенародного голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Президент не уточнил - на какой именно.

Помимо этого, обращение Путина содержало ряд достаточно смелых предложений, направленных на облегчение жизни населения в условиях карантина и масштабного финансового кризиса, когда останавливаются предприятия и практически до нуля падает экономическая активность.

В частности, президент предложил налогом по ставке в 15% все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов уходящие за рубеж (было 2%), и налогом в 13% - проценты с банковских вкладов свыше 1 млн. рублей (их раньше налогами не облагали).

Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

Обращение Путина уже называют вторым за год посланием. При этом эксперты говорят о том, что впервые в истории проблемы решаются не за счет бедных, а за счет богатых. Но так ли это на самом деле?

- На первый взгляд проблемы страны, действительно, пытаются решить за счет более богатой части населения, но - частично. Надо дождаться принятия конкретных законов, чтобы понять, насколько точно будут внесены в законы предложения президента, - считает директор Института инновационного развития Виктор Яковчук.

- Пока речи о масштабной поддержке населения не идет. Помощь ветеранам и труженикам тыла, наверняка была запланирована давно. Не так их много и осталось. Остальные меры, хоть и большие по сумме в масштабах всей страны, но касаются только самых нуждающихся слоев населения, а именно - семей с детьми, эти меры совсем небольшие по финансированию.

Средства на эти проекты пойдут от сворачивания некоторых нацпроектов. Если не хватит, то Фонд национально благосостояния придет на помощь. Он для этого и создавался. Вообще, в России много денег, которые можно сэкономить, убрав часть трат, без которых вполне можно обойтись.

- Насколько оправданы предложенные президентом меры? Помогут ли они в реальности?

- Некоторые меры помогут сразу, а некоторые позволят избежать излишней паники. То, что снизится потребление, а значит, и доходы в первую очередь малого и среднего бизнеса, мы видим по ситуации в Европе. Поэтому льготы для бизнеса призваны притормозить увольнение работников. А тем, кого, все-таки уволят, мера по отсрочке, например, выплат по кредитам, поможет пережить трудное время, пока не появится новый источник дохода.

Мораторий на банкротство не позволит воспользоваться сложной ситуацией кредиторами, и на волне паники не даст обрушить живые сектора экономики.

- Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%…

- Налог на офшоры нужно было сделать очень, повторяю, очень давно! Этот вопрос как-то всегда откладывался в дальний ящик. Но есть подозрение, что чиновники его «замылят» и сделают не работоспособным. Полученные не всегда честным путем деньги выводят в офшоры, отмывают там и возвращают в Россию для дальнейшего получения дохода. Этим пользуются все: от крупного бизнеса до нечистых на руку чиновников. И не надо бояться, что деньги не вернутся или никто не будет вкладывать в Россию. Сейчас в мире крайне мало мест, где можно получать хоть какой-то доход. На некоторые направления, охваченные офшорным бизнесом, может выстроиться очередь на выкуп его у офшорок.

- А как насчет налога на банковские вклады? Не ударит ли это по простым людям?

- Сумма, с которой предлагается брать налог, начинается от одного миллиона рублей. Скорее всего, этого никто не заметит, кроме очень небольшой группы людей. Но тут нужно понимать, что во всем мире такого рода доходы облагаются налогом, независимо, пенсионер это или человек в расцвете сил. Учитывая, что ставки по вкладам за несколько лет упали с 10% до 4%, налог не будет существенным обременением для подавляющего большинства граждан.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- Эксперты говорят о том, что впервые в истории проблемы решаются не за счет бедных, а за счет богатых. Так ли это?

- Какие проблемы решаются? Они не решаются, а только усугубляются. Внешняя политика сводится в основном к надуванию щек, а внутренняя - к наживе тех, кто присосался к финансовым потокам. Все остальные, включая мифический «средний класс», попросту деградируют, даже если кому-то из простолюдинов время от времени перепадает «доляшка» от продажи родины.

- Насколько актуальны каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения месячных доходов более чем на 30%? А отсрочка по налогам малому и среднему бизнесу? Мораторий на банкротство? Они реально помогут?

- Во-первых, даже если банки решатся на ипотечные каникулы (в чем я сильно сомневаюсь), это будет обставлено таким образом, что гражданам отсрочка по платежам станет себе дороже. Во-вторых, наверняка понадобится кучу документов заполнять - проще будет очередной платеж заплатить, чем возиться с грефовской казуистикой. Кроме того, банки могут и закрыться для приема физических лиц - в связи якобы с пандемией.

В-третьих, банки просто не способны проделать такой гигантский объем работы, как оформление отсрочек для миллионов людей.

В-четвертых, даже если они справятся, расходы свои финансисты переложат на государство, то есть на нас с вами.

- А как насчет налога на банковские вклады? Олигархи этого не заметят, а каково бабушке, хранящей деньги на помощь внукам или человеку, получившему наследство?

- На Западе банки уже начинают людям платить за то, чтобы они кредиты брали, а у нас, напротив, налогом последнюю заначку облагают. Получается, что Россия с народа российского две шкуры дерет.

- Люди не станут снимать вклады из-за этого?

- Все же, у нас пока не дефолт. По крайней мере, в правительстве не настроены повторять 1998 год, и видят разницу между обманом населения и его прямым грабежом.

Если же народ начнет выводить деньги со вкладов, банки, конечно, пострадают, но незначительно. Вклады в основном в крупных банках, а в них основной объем - не вклады, а начисления зарплат.

- А как насчет налога на доходы, выводимые за рубеж?

- Это правильная мера - но только в нынешней ситуации, когда правительство других мер не видит. А по уму предприятия с российским учредительством следует переводить из офшоров в РФ. Переводить тотально.

- Про многие меры можно было бы сказать «давно пора». Сохранятся ли они после эпидемии? Насколько, по-вашему, короновирус может изменить Россию?

- Коронавирус может изменить Россию только к худшему, поскольку правящий класс в ответ на вызов пандемии предпринимает меры, прямо противоположные тем, которые должны предприниматься в такой ситуации. Они не способны применить хотя бы слабое подобие китайского подхода, когда власть сначала мобилизовала систему здравоохранения, и только потом подкрепила эту мобилизацию жесткими административными мерами.

А у нас чиновники бьют по здоровым и фактически останавливают экономику, при этом не видно мобилизации системы здравоохранения.

Я понимаю некоторых работников скорой помощи, которые бросают телефонные трубки в ответ на вызовы к больному: нагрузка на медиков резко возросла, а платить дополнительно им никто не хочет.

Я понимаю тех главврачей, которые выгоняют домой онкобольных, потому что их обязали выискивать больных коронавирусом, но ничем необходимым не обеспечили. Вместо того чтобы окружить санитарным кордоном и тестированием места общего пользования, власть предпочитает окружить кордоном людей, предписав им сидеть дома.