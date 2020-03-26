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Путин назвал сроки выхода России из ситуации с коронавирусом

18:38 26.03.2020
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин считает, что Россия сможет победить эпидемию коронавирусной инфекции менее чем за три месяца.

По его словам, ситуация с заболеванием в стране, несомненно, изменится к лучшему. При этом он отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые меры, тем меньше они продлятся.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», - цитирует RT слова Путина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет. 

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 22:06
Гость: В.С. Черномырдин

Прогнозирование — чрезвычайно сложная вещь, особенно когда речь идёт о будущем.
26.03.2020, 21:27
Гость: Обнуленным

Вся меднаука обычно определяет межсезонье временем вирусной активности.
26.03.2020, 20:58
Гость: strada

Так Путин говорит о коронавирусе, а не об эпидемии.
Эпидемия у нас ещё и не начиналась. А вот пандемия объявлена ВОЗ.
Все комментарии (7)
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