Путин назвал сроки выхода России из ситуации с коронавирусом

18:38

Президент России Владимир Путин считает, что Россия сможет победить эпидемию коронавирусной инфекции менее чем за три месяца.

По его словам, ситуация с заболеванием в стране, несомненно, изменится к лучшему. При этом он отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые меры, тем меньше они продлятся.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», - цитирует RT слова Путина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет.