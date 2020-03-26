]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин предложил отменить санкции в торговле товарами первой необходимости

20:05 26.03.2020
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
Материалы по теме:

На экстренном саммите «Большой двадцатки», созванном в связи с пандемией коронавируса, президент России Владимир Путин предложил отказаться от торговых войн и международных санкций «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — заявил Путин.

Российский президент также предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд для финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Саммит G20 проходил по видеосвязи. По его итогам было принято совместное заявление, в котором говорится, что государства «Большой двадцатки» намерены выделить пять триллионов долларов на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

К товарам первой необходимости, в частности, относятся продовольственные товары. В России с 2014 года действует запрет на поставки импортного продовольствия.

Темы: Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2020, 22:02
Гость: При чем здесь санкции?

Над западом нависла опасность, а он с какими то санкциями.
26.03.2020, 21:03
Гость: Это неправильно

Нельзя отменять санкции, потому что они на пользу России.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации