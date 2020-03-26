Путин предложил отменить санкции в торговле товарами первой необходимости

20:05

На экстренном саммите «Большой двадцатки», созванном в связи с пандемией коронавируса, президент России Владимир Путин предложил отказаться от торговых войн и международных санкций «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — заявил Путин.

Российский президент также предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд для финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Саммит G20 проходил по видеосвязи. По его итогам было принято совместное заявление, в котором говорится, что государства «Большой двадцатки» намерены выделить пять триллионов долларов на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

К товарам первой необходимости, в частности, относятся продовольственные товары. В России с 2014 года действует запрет на поставки импортного продовольствия.