Минпросвещения РФ перенес старт основной волны ЕГЭ на июнь

15:42

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом, пишет "Интерфакс".

Таким образом, экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня. "Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что ведомство не планирует перенос основной волны ЕГЭ на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. При этом, досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта, была отменена. В ней должны были принять участие порядка 32 тысяч человек, в основном, это выпускники школ прошлых лет. Написать экзамен они смогут в основную волну, которая должна состояться в июне.