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Минпросвещения РФ перенес старт основной волны ЕГЭ на июнь

15:42 27.03.2020
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом, пишет "Интерфакс".

Таким образом, экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня. "Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что ведомство не планирует перенос основной волны ЕГЭ на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. При этом, досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта, была отменена. В ней должны были принять участие порядка 32 тысяч человек, в основном, это выпускники школ прошлых лет. Написать экзамен они смогут в основную волну, которая должна состояться в июне.

Темы: Коронавирус, Министерство просвещения РФ, Образование в России, Проблемы ЕГЭ
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 20:47
Гость: истерите? продолжайте

Вот как из презерватива можно надуть дирижабль)
27.03.2020, 20:09
Гость: Сердечник

-Преподаватель: Что нам поставляет Индия?
-Студент: Знал, но забыл.
-Преподаватель: Это то, что вы пьете каждое утро.
-Студент: неужели рассол?
27.03.2020, 16:53
Гость: Зоя

Хоть бы этот поганый ЕГЭ вообще отменили
и возвратили старые добрые советские экзамены.
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