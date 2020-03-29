В России сформирован президиум правительства России

12:10

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.

Согласно документу, в президиум вошли: председатель кабинета Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трунев.

Из министров в новый состав президиума включены: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в президиум включены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президиум правительства создается в российском кабинете министров не впервые. Согласно законодательству, он призван решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе на заседании не требуется.

Согласно законодательству, правительство вправе отменить любое решение президиума.