Компьютеры и печатные СМИ исключили из товаров первой необходимости

11:34

Правительство РФ изменило утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Среди прочего, из него исчезли табак, печатные СМИ и компьютеры. Обновленная версия документа размещена на сайте кабмина.

Конечный список переименовали в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Помимо печатных СМИ, табака и компьютеров из него исключили смартфоны, оптическое оборудование, бытовые приборы, стройматериалы, товары для сада и огорода, печатные СМИ и запчасти для автомобилей.

В новом перечне уточнены товары, относящиеся к моющим и чистящим средствам, санитарным изделиям и туалетным принадлежностям. Среди названных в перечне товаров этих категорий: санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и щетки. Также конкретизирован перечень товаров, относящихся к детским. Это подгузники, пеленки для новорожденного, детские шампуни, кремы от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.

Кроме того, пополнился перечень видов необходимого топлива — в него добавили сжиженный природный газ.

Власти Москвы и Подмосковья накануне объявили, что с понедельника жители не должны покидать свои дома. В качестве исключения граждане смогут обратиться за экстренной медпомощью, ездить на работу при необходимости, сходить в ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных (на территории не дальше 100 метров от дома), выбросить мусор.