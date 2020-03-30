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Компьютеры и печатные СМИ исключили из товаров первой необходимости

11:34 30.03.2020
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ изменило утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Среди прочего, из него исчезли табак, печатные СМИ и компьютеры. Обновленная версия документа размещена на сайте кабмина.

Конечный список переименовали в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Помимо печатных СМИ, табака и компьютеров из него исключили смартфоны, оптическое оборудование, бытовые приборы, стройматериалы, товары для сада и огорода, печатные СМИ и запчасти для автомобилей.

В новом перечне уточнены товары, относящиеся к моющим и чистящим средствам, санитарным изделиям и туалетным принадлежностям. Среди названных в перечне товаров этих категорий: санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и щетки. Также конкретизирован перечень товаров, относящихся к детским. Это подгузники, пеленки для новорожденного, детские шампуни, кремы от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.

Кроме того, пополнился перечень видов необходимого топлива — в него добавили сжиженный природный газ.

Власти Москвы и Подмосковья накануне объявили, что с понедельника жители не должны покидать свои дома. В качестве исключения граждане смогут обратиться за экстренной медпомощью, ездить на работу при необходимости, сходить в ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных (на территории не дальше 100 метров от дома), выбросить мусор.

Темы: Коронавирус, Россия, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 15:20
Гость: 007

Это не правительство- это просто сборище дегенератов какое-то! Сначала смотрели как умирал Китай 2 месяца, затем смотрели как месяц умирала Италия....и за это время не смогли даже список товаров первой необходимости составить. То один список, через день другой. Убрали автозапчасти...т.е. если у дальнобойщиков выльется масло из двигателя или хлопнет шина-кукуй, дорогой водитель, до конца недели!!!?
30.03.2020, 14:22
Гость: Алекс Дорф

Закипела работа у либерманов - тусовать слова на бумаге, на вывесках, писать "законы", инструкции, рассылать циркуляры. В словоблудии и в рукоблудии им равных нет.
30.03.2020, 13:53
Гость: Говорят, что можно кофе в нос, но я опасаюсь

Я не курильщик, но нюхаю табак "Самуэль", чтобы нос не закладывало. И вот, скажите пожалуйста, как теперь мне жить?
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