Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать «ближайшее время»

19:20

Дату 14 апреля убрали из сообщения о режиме самоизоляции оперативного штаба Москвы по контролю ситуации с коронавирусом.

Теперь там говорится, что он будет действовать «ближайшее время». Срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ - дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране.

Решение о продлении срока режима самоизоляции будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Ранее появилась информация о действия режима обязательной самоизоляции для всех москвичей до 14 апреля.

С 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.

В ближайшие дни будет разработана специальная система пропусков, выходить можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Кроме того, Собянин пообещал, что власти столицы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан по городу.

В новость внесены изменения в 20:25 мск