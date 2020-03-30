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Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать «ближайшее время»

19:20 30.03.2020
Фото © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Дату 14 апреля убрали из сообщения о режиме самоизоляции оперативного штаба Москвы по контролю ситуации с коронавирусом.

Теперь там говорится, что он будет действовать «ближайшее время». Срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ - дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране.

Решение о продлении срока режима самоизоляции будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Ранее появилась информация о действия режима обязательной самоизоляции для всех москвичей до 14 апреля.

С 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.

В ближайшие дни будет разработана специальная система пропусков, выходить можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Кроме того, Собянин пообещал, что власти столицы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан по городу.

В новость внесены изменения в 20:25 мск

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 22:26
Гость: Штрафовать всех !

Неважно, завозил ты заразу после гулянки, или вкалывал без выходных в России. Нашим бизнесменам надо помочь в кризисе, а то у них активы за границей отберут
30.03.2020, 22:11
Гость: или

"совершения покупок в ближайшем работающем магазине" -т.е. торговые центры фактически посещать запретили? или их опять не правильно поняли.
30.03.2020, 22:09
Гость: эх

"Срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ." ни о каких режимах в этом указе нет и слова. не врать уже в принципе не могут?
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