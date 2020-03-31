Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

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Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений. К таким выводам пришли специалисты научно-технического центра «Перспектива».

Они провели опрос, чтобы узнать, каковы финансовые возможности россиян при резком ухудшении экономической ситуации. Выяснилось, что более 60% россиян не имеют достаточного количества денег, чтобы дотянуть до следующей зарплаты или стипендии. При этом 34,6% из них находятся в тяжелой ситуации, им не хватает большой суммы, передает РБК.

На значительную нехватку денег чаще всего жаловались люди в возрасте от 40 лет. Молодые респонденты сталкиваются с этой проблемой вдвое реже — на нее указали лишь 20,6% опрошенных в возрасте 18-23 года. Денег до следующей зарплаты или стипендии хватает 33,3% опрошенных, однако в случае потери работы большая часть из них истратит все накопления максимум за полгода, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что руководство каждой пятой компании в России планирует в нынешней ситуации сократить зарплаты сотрудников. Это необходимо для того, чтобы выжить при карантинных ограничениях и резком падении рубля.

Из-за пандемии коронавируса значительная часть сотрудников в России была вынуждена перейти на дистанционный режим работы. Кроме того, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей с сохранением заработных плат. Это сделано для того, чтобы граждане смогли избегать массовых скоплений людей, что, в свою очередь, замедлит распространение коронавирусной инфекции.