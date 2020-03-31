]]>
]]>
Главная В России Новости

Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

10:33 31.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений. К таким выводам пришли специалисты научно-технического центра «Перспектива».

Они провели опрос, чтобы узнать, каковы финансовые возможности россиян при резком ухудшении экономической ситуации. Выяснилось, что более 60% россиян не имеют достаточного количества денег, чтобы дотянуть до следующей зарплаты или стипендии. При этом 34,6% из них находятся в тяжелой ситуации, им не хватает большой суммы, передает РБК.

На значительную нехватку денег чаще всего жаловались люди в возрасте от 40 лет. Молодые респонденты сталкиваются с этой проблемой вдвое реже — на нее указали лишь 20,6% опрошенных в возрасте 18-23 года. Денег до следующей зарплаты или стипендии хватает 33,3% опрошенных, однако в случае потери работы большая часть из них истратит все накопления максимум за полгода, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что руководство каждой пятой компании в России планирует в нынешней ситуации сократить зарплаты сотрудников. Это необходимо для того, чтобы выжить при карантинных ограничениях и резком падении рубля.

Из-за пандемии коронавируса значительная часть сотрудников в России была вынуждена перейти на дистанционный режим работы. Кроме того, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей с сохранением заработных плат. Это сделано для того, чтобы граждане смогли избегать массовых скоплений людей, что, в свою очередь, замедлит распространение коронавирусной инфекции.

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 15:26
Гость: demos

Они там удавятся, но народу не помогут.)
31.03.2020, 15:07
Гость: победа

неужели еще кто-то верит, что у большинства людей есть СБЕРЕЖЕНИЯ? Неужели не заметно, что нищета - обыденная реальность для основной массы жителей России? Вероятно, "неинформированность" высшего руководства позволяла им пополнять ликвидность частных банков бюджетными (читай - деньгами нищих граждан!) деньгами? Сплошные жулики, и все законы ими пролоббированы, и света в конце тоннеля не видно...
31.03.2020, 14:04
Гость: советский инженер

Вот так получается: по словам президента 70% средний класс а у 60% нет денег! Такая вот арифметика. Попробуем разобраться. Бедность это когда заработка хватает только на еду и одежду ( ну может ещё раз в несколько лет съездить в отпуск. Средний класс зарабатывает больше чем тратит, имеет и машину, может и дачу и счёт в банке. А если у люди экономят на еде и одежде это уже не бедность а нищета. Ну а что такое богатство - спросите у друзей президента, им виднее.
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации