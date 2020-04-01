В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19

11:14

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.

Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

В Москве больные с коронавирусом поступают в больницу в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционные клинические больницы №1 и 2, госпиталь на Шаболовке, больницы №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детскую городскую клиническую больницу имени З.А.Башляевой.