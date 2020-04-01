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В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19

11:14 1.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.

Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

В Москве больные с коронавирусом поступают в больницу в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционные клинические больницы №1 и 2, госпиталь на Шаболовке, больницы №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детскую городскую клиническую больницу имени З.А.Башляевой.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 17:48
Гость: личный опыт

Надо нарушителей карантина расстреливать на месте с показом по телевидению. Только тогда поймут.
01.04.2020, 15:15
Гость: гость

Шарли Эбдо наверное опять что-то выкинет.
01.04.2020, 13:06
Гость: Беглый

Сегодня созванивались с товарищем, действующий сотрудник.
Два случая у них уже в подразделении ((((
Очень много работы, народ активно включился в борьбу с нарушителями карантина.
Звонки звонки.
Жуткто становится.
Друг в гости позвал, не пошёл.
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