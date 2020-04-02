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Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

19:00 2.04.2020
Глава Республики Коми Сергей Гапликов
Фото с сайта wikipedia.org
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Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку, сообщает РИА Новости.

По словам Орлова, решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.

"Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и позиция президента. По результатам больших социологических исследований мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке", - заявил он, поблагодарив всех, кто с ним работал и жителей области, доверивших ему эту должность. 

В свою очередь, Гапликов, заявил, что считает свое решение "единственно верным" и добавил, что принял его после "долгих и серьезных размышлений", отметив, что уже направил обращение президенту России.

Как пишет агентство, президент Владимир Путин принял отставку Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Врио главы НАО стал Юрий Бездудный.

Темы: Органы власти РФ
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 22:10
Гость: Ждем

когда побегут кремлевские с галер.
02.04.2020, 21:42
Гость: личный опыт

лажанулись в ситуации с коронавирусом, получили пинок под зад и политическое небытие. Может через годик вспомнят, предложат должностишку в четверть от прежней - губернаторской.
02.04.2020, 21:31
Гость: Ребятки

вовремя поняли, чем вся эта байда закончится.
И отвечать придется.
Поэтому драпанули.
А "главному" драпать уже некуда.
Все комментарии (8)
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