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Правительство РФ утвердило правила поведения при ЧС

19:33 3.04.2020
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство России утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с документом, "при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи [граждане обязаны] эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации", пишет ТАСС.

Предусматривается, что у некоторых граждан может быть документ, который разрешает не эвакуироваться, а также заходить в зону, где объявлена эвакуация. Такие документы эти граждане должны иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принять меры по вызову помощи и до ее прибытия при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью оказывать пострадавшему первую помощь самостоятельно.

Отмечается, что алгоритм действий в случае угрозы ЧС будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться "коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи".

Отдельным пунктом запрещено распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Предприятия в случае введения режима чрезвычайной ситуации будут обязаны приостанавливать свою работу, если возникнет угроза безопасности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 00:19
Гость: Руснац

Совсем хохлы сбрендили. Вам только на гадалок и экстрасенсов и остаётся уповать.
03.04.2020, 23:27
Гость: Потом сюрприз будет...

Режим ЧС - "Чего-то Скучно"
03.04.2020, 21:32
Гость: D.D.

Можно ли с абсолютной уверенностью исключить возможность падения метеорита на Кремль?
Нет.
Существование этой угрозы есть 100%-е основание для введения постоянного режима чрезвычайной ситуации в зоне, ограниченной кирпичной зубчатой стеной, с обязательной эвакуацией ее постоянного контингента в места его рассредоточения. Возвращение их в указанную зону произвести только после получения соответствующих гарантий от специалистов-метеоритологов.
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