Правительство РФ утвердило правила поведения при ЧС

19:33

Правительство России утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В соответствии с документом, "при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи [граждане обязаны] эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации", пишет ТАСС.

Предусматривается, что у некоторых граждан может быть документ, который разрешает не эвакуироваться, а также заходить в зону, где объявлена эвакуация. Такие документы эти граждане должны иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принять меры по вызову помощи и до ее прибытия при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью оказывать пострадавшему первую помощь самостоятельно.

Отмечается, что алгоритм действий в случае угрозы ЧС будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться "коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи".

Отдельным пунктом запрещено распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Предприятия в случае введения режима чрезвычайной ситуации будут обязаны приостанавливать свою работу, если возникнет угроза безопасности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.