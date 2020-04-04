Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

13:02

Уроки в школах продлятся до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Что касается сегодняшней ситуации, то до 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала ЕГЭ. Что касается дальнейшей ситуации, то мы будем смотреть, как в целом ситуация будет развиваться, и все решения, как только они будут приняты, мы об этом обязательно расскажем", - цитирует Кравцова "Интерфакс".

Министр не исключил, что единые государственные экзамены могут быть перенесены еще раз, но пока решения об этом не принято. Минпросвещения будет готово принять дополнительные меры защиты выпускников на ЕГЭ, но думать об этом преждевременно.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко накануне заявил, что российские власти пока нацелены на то, чтобы завершить учебный год в школах вовремя. "Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось", - добавил он.

В конце марта стало известно, что старт основной волны ЕГЭ из-за коронавируса переносится с конца мая на 8 июня. Новое расписание ЕГЭ пока не опубликовано, оно готовится Минпросвещения и Рособрнадзором.